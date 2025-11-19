19 ноября, 11:56Спорт
Определены европейские участники стыковых матчей ЧМ-2026
Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy
Определены европейские участники стыковых матчей чемпионата мира, который пройдет в 2026 году. Об этом сообщает RT.
В списке фигурирует 12 команд, занявших вторые места на групповом этапе квалификации, а также четыре сборные, которые были лидерами в группах Лиги наций. Всех участников распределят на четыре корзины.
В результате в стыковых матчах ЧМ-2026 примут участие сборные Италии, Дании, Турции, Украины, Ирландии, Албании, Косова, Боснии и Герцеговины, Польши, Уэльса, Чехии, Словакии, Румынии, Швеции, Северной Македонии и Северной Ирландии. Жеребьевка команд пройдет 20 ноября.
Сборная России не выступит на чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике в период с 11 июня по 19 июля 2026 года. Всего в турнире будут играть 48 национальных команд. Их разделят на 12 групп по четыре сборных в каждой.
В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, в турнир добавили новую стадию – 1/16 финала.
К 2030 году Международная федерация футбола (FIFA) планирует рассмотреть вопрос об увеличении числа участников чемпионата мира 2030 года до 64 сборных. Инициативу выдвинул президент организации Джанни Инфантино.
