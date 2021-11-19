Олимпийскую чемпионку Сливенко обвинили в нарушении антидопинговых правил

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Олимпийскую чемпионку по тяжелой атлетике Оксану Сливенко после перепроверки допинг-проб обвинили в приеме анаболических стероидов. Об этом сообщает News.ru.

В пробах еще 12 тяжелоатлетов также были обнаружены следы применения стероидов.

Перепроверка допинг-проб связана с проведением расследования в отношении Международной федерации тяжелой атлетики. Организацию обвиняют в том, что в период с 2009 по 2019 год там ненадлежащим образом обращались с антидопинговыми вопросами.

Оксана Сливенко является золотой медалисткой летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Также на ее счету три золотые и одна серебряная медали чемпионатов мира.

Ранее проректор Российского технологического университета МИРЭА Игорь Тарасов направил главе Минспорта РФ Олегу Матыцину письмо с предложением разработать федеральный закон для урегулирования киберспортивных соревнований и организации системы допинг-контроля на всех отечественных турнирах.