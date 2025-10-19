Хоккеист Ковальчук назвал спорт в Москве частью комфортной городской среды

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Современный спорт в столице стал неотъемлемой частью комфортной городской среды, заявил хоккеист, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук в беседе с Агентством "Москва".

"Когда дворовый каток становится современным многофункциональным пространством, а реновация стадиона включает в себя создание зон отдыха и рекреации, это меняет само качество жизни в городе", – пояснил спортсмен.

По его словам, спортивные объекты, доступные москвичам круглый год, становятся точками притяжения в шаговой доступности. Таким образом, развитие города через спорт делает районы более современными и удобными для жизни всех поколений, заключил Ковальчук.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в следующем году на развитие спорта в мегаполисе будет выделено 173,3 миллиарда рублей. Средства пойдут на строительство, ремонт и оснащение спортивных объектов.

В частности, до 2028 года планируется возвести более 150 новых всесезонных площадок и комплексов, а также обновить 68 существующих объектов. Благоустройство территории Гребного канала также в приоритете, указал градоначальник, добавив, что всего в ближайшие три года будет проведена реновация 11 многофункциональных спортивных пространств.