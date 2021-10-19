Врач назвал самые полезные виды спорта для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал самые полезные для детей виды спорта и дал совет родителям, на какие секции стоит обратить внимание. Об этом сообщает радио КП.

По его словам, детям полезно заниматься легкой атлетикой, плаванием и другими неконтактными игровыми занятиями.

"Игра – это круто, но хорошо, когда вас не бьют по ногам, когда вы не получаете мячом в морду, как в том же баскетболе", – отметил Комаровский.

Также специалист посоветовал родителям обратить внимание на теннис и волейбол.

"Если ребенок раз в неделю играет в теннис, раз неделю плавает, то это просто прекрасно", – пояснил врач.

Ранее Комаровский рассказал, как предостеречь детей от заболевания коронавирусной инфекцией. По его словам, дети, которые не прошли вакцинацию, должны носить медицинские маски во время занятий в школе.

Также он добавил, что педагогам обязательно нужно пройти вакцинацию. Такой шаг скажется на эпидемиологической ситуации в лучшую сторону и подтолкнет подрастающее поколение к прививке.

