Сербские и российские команды объединятся на Суперкубке Единой лиги ВТБ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ежегодный баскетбольный турнир Суперкубок Единой лиги ВТБ состоится в столице 22–25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба департамента спорта города Москвы.

"В этом году турнир обещает быть напряженным и зрелищным. <...> В борьбу вступают четыре лучшие команды прошлого сезона – ЦСКА, УНИКС, "Зенит" и "Локомотив-Кубань", а также сербские клубы "Партизан" и "Мега", – рассказали в ведомстве.

Матчи группового этапа Кубка пройдут с 22 по 24 сентября включительно на стадионе "ВТБ Арена", а 25 сентября запланированы матчи за первые пять мест, в том числе и финальная игра.

Отмечается, что в ходе турнира "Зенит" постарается защитить звание лучшей команды лиги ВТБ, а столичный ЦСКА попытается завоевать первый титул в текущем году. От сербов, которые являются одними из лучших баскетболистов в Европе, также ждут сильной игры.

В минувшие выходные в столице прошел "Московский марафон". Победителем на дистанции 42,2 километра стал Искандер Ядгаров. Атлет пробежал дистанцию за 2 часа 14 минут 37 секунд. Всего в марафоне участвовали порядка 37 тысяч человек.

