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Валлийский футболист Гарет Бейл вернулся в лондонский "Тоттенхэм Хотспур". Он перешел из мадридского "Реала" на правах аренды, сообщается на сайте испанского клуба.

Срок аренды 31-летнего игрока рассчитан до 30 июня 2021 года. По условиям сделки "шпоры" будут выплачивать 240 тысяч евро в неделю из зарплаты Бейла в размере 650 тысяч евро в "Реале".

Бейл выступал за "Тоттенхэм" с 2007 по 2013 год, затем перешел в "Реал". Вместе с мадридским клубом валлиец дважды выиграл чемпионат Испании и четыре раза Лигу чемпионов.

Ранее футболист ЦСКА Яка Бийол попрощался с командой. Он перешел в немецкий "Ганновер" на правах аренды с правом последующего выкупа трансфера.