Бийол попрощался с ЦСКА

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Футболист ЦСКА Яка Бийол попрощался с командой. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

Игрок отметил, что за два года в московской команде встретил много хороших людей и нашел друзей на всю жизнь.

"Я уезжаю с массой хороших воспоминаний и новых впечатлений", – подчеркнул Бийол.

Он также поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку, которую те выражали на протяжении всех матчей команды.

"Надеюсь увидеть вас снова. Очень рад начать новую главу с Ганновером", – заключил футболист.

Став игроком ЦСКА в 2018 году, Бийол сыграл 66 матчей и забил 6 мячей за армейский клуб.

В пятницу ЦСКА объявил, что футболист перешел в немецкий "Ганновер" на правах аренды с правом последующего выкупа трансфера.

Ранее "Химки" пропустили 7 мячей от "Краснодара" в матче РПЛ. При этом в ответ футболисты подмосковного клуба смогли забить 2 гола.