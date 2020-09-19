Бийол попрощался с ЦСКА

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Футболист ЦСКА Яка Бийол попрощался с командой. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.
Игрок отметил, что за два года в московской команде встретил много хороших людей и нашел друзей на всю жизнь.
"Я уезжаю с массой хороших воспоминаний и новых впечатлений", – подчеркнул Бийол.
Он также поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку, которую те выражали на протяжении всех матчей команды.
"Надеюсь увидеть вас снова. Очень рад начать новую главу с Ганновером", – заключил футболист.
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It is always hard saying goodbye, especially after this beautiful 2 years spent in Moscow...Meeting so many nice people and making friends for life! I am leaving with so many good memories and new experiences. And of course I would like to thank our fans for always supporting us. Hope to see you again. Спасибо❤️💙 Really excited to start a new chapter with @hannover96 👊
Публикация от Jaka Bijol (@jakabijol)
Став игроком ЦСКА в 2018 году, Бийол сыграл 66 матчей и забил 6 мячей за армейский клуб.
В пятницу ЦСКА объявил, что футболист перешел в немецкий "Ганновер" на правах аренды с правом последующего выкупа трансфера.
Ранее "Химки" пропустили 7 мячей от "Краснодара" в матче РПЛ. При этом в ответ футболисты подмосковного клуба смогли забить 2 гола.
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