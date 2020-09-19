ЦСКА проиграл "Металлургу" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Московский ЦСКА проиграл магнитогорскому "Металлургу" в матче регулярного чемпионата КХЛ, прервав серию из пяти побед. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 2:4 (1:0, 0:0, 1:4).

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Андрей Нестрашил (на 45-й минуте), Николай Прохоркин (50), Игорь Швырев (51), Тэйлор Бек (53). У ЦСКА шайбы забросили Брендэн Лайпсик (10) и Павел Карнаухов (45).

Следующий матч ЦСКА проведет 24 сентября против череповецкой "Северстали".

Ранее стало известно, что пять хоккеистов рижского "Динамо" сдали положительные тесты на коронавирус. Сейчас в команде ждут полные результаты анализов и информацию о количестве зараженных.