Гендиректор "Спартака" считает, что футболисты должны были победить "Уфу" в матче РПЛ

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Спортсмены футбольного клуба "Спартак" должны были одолеть "Уфу" в матче третьего тура Российской Премьер-лиги. Такое мнение выразил генеральный директор столичной команды Шамиль Газизов, передает ТАСС.

"Были хорошие моменты, но не хватило еще одного забитого гола. А так была хорошая игра. Моменты были, но чуть-чуть не хватило", – рассказывает Газизов.

Клубы сразились на стадионе "Нефтяник" в среду. Матч между "Спартаком" и "Уфой" закончился со счетом 1:1.

"Спартак" в трех матчах чемпионата РФ заработал пять очков, клуб находится на пятой строчке в турнирной таблице. В четвертом туре РПЛ красно-белые выйдут на арену против "Локомотива". Московские футболисты встретятся 23 августа, матч начнется в 19:00.

Ранее судья матча "Спартак" – "Сочи" был отстранен на неопределенное время. Решение о назначении второго пенальти в ворота красно-белых было признано ошибочным.