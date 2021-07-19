Ведран Чорлука покинул тренерский штаб ФК "Локомотив"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука покидает тренерский штаб клуба. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

"Ведран Чорлука принял решение покинуть тренерский штаб ФК "Локомотив" по семейным обстоятельствам. Об этом сегодня многолетний капитан нашей команды сообщил руководству клуба", – говорится в сообщении.

Уточняется, что спортсмен выразил сожаление в связи с данным решением, однако сложившаяся ситуация не позволяет ему сейчас сосредоточиться на профессиональной деятельности.

В качестве тренера Чорлука впервые присоединился к команде 6 июля на сборах в Бад-Вальтерсдорфе.

Ранее спортсмен попал в список 33 лучших игроков сезона-2020/21, который составил исполнительный комитет Российского футбольного союза.

Вместе с ним лучшими защитниками стали Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Дмитрий Рыбчинский ("Локомотив") и другие.

