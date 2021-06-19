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Москва 24

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Спорт

07:03

Отец Черышева раскритиковал игру Головина на Евро-2020

спорт

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Отец футболиста Дениса Черышева, тренер Дмитрий Черышев оценил игру полузащитника сборной России Александра Головина на чемпионате Европы. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

Черышев признался, что игра Головина стала нравиться ему меньше, чем раньше. По мнению тренера, на чемпионате мира по футболу 2018 года футболист был более мобильным.

"Мне не нравится, что он сейчас очень много берет мяч на себя и не играет в командный футбол. Со стороны это сильно бросается", – заявил Черышев.

Он также выразил мнение, что в некоторых игровых моментах Головин передерживает мяч.

Ранее футболисты сборной России обыграли в матче группового этапа команду Финляндии. Это стало первой победой российских спортсменов на чемпионате Европы.

При этом первую игру на Евро-2020 россияне проиграли. Сборная России уступила команде Бельгии со счетом 0:3.

Сборная России одержала победу над Финляндией в матче Евро по футболу

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