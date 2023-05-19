Кокорина признали лучшим игроком чемпионата Кипра по футболу

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Российский нападающий "Ариса" Александр Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона–2022/23 по версии Ассоциации футболистов Кипра. Об этом сообщает РИА Новости.

Награду футболисту вручили на церемонии PASP Football Awards.

Российский нападающий участвовал в 27 матчах чемпионата Кипра. Кокорин забил 13 мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что аргентинский футболист Лионель Месси стал обладателем награды Laureus 2023 года в номинации "Спортсмен года". Сборная Аргентины по футболу также была признана лучшей командой 2023 года.