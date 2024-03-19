МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы

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Международный олимпийский комитет обратился к странам с просьбой не разрешать своим спортсменам участвовать в Играх дружбы в России. Публикация появилась на официальном портале МОК.

Комитет обвиняет РФ в "циничной попытке политизировать спорт". В заявлении также говорится, что российская сторона якобы может использовать спортсменов для пропаганды.

"Комиссия видит риск того, что правительства вынудят спортсменов участвовать в полностью политизированном спортивном мероприятии, тем самым используя их в рамках политической пропагандистской кампании. МОК настоятельно призывает все заинтересованные стороны олимпийского движения <...> отказаться от участия в инициативе", – отмечается в сообщении.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК может аннулировать результаты атлетов из РФ на Олимпиаде в Париже в случае их участия в Играх дружбы.

Всемирные игры дружбы состоятся в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября. В соревновательную программу войдут 208 дисциплин, будет выдано 283 комплекта наград.



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