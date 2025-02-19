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19 февраля, 14:14

Спорт

Федерации бейсбола и софтбола России объединились в одну организацию

Фото: 123RF/bigjom

Федерации бейсбола и софтбола России объединились в единую организацию – Объединенную федерацию бейсбола и софтбола, пишет ТАСС.

Соответствующее решение было принято на конференции, которая проходит в столице. Президентом организации был выбран Дмитрий Киселев, который ранее занимал должность главы Федерации бейсбола России. Его управленческий опыт подчеркнул министр спорта Михаил Дегтярев, который также поддержал слияние федераций.

Объединение спортивных федераций в России началось еще 1 октября 2024 года, в этот день была создана Федерация гимнастики России. Организация включила в себя Федерацию спортивной гимнастики, Всероссийскую федерацию художественной гимнастики, Федерацию прыжков на батуте, Федерацию спортивной акробатики и Всероссийскую федерацию спортивной аэробики. Новую организацию возглавил глава Российских железных дорог (РЖД) Олег Белозеров.

Ирина Винер сложила с себя полномочия президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), где занимала пост с 2008 года. Кроме того, со своих постов ушли президент Федерации спортивной гимнастики Василий Титов, глава Федерации прыжков на батуте Николай Макаров, глава Всероссийской федерации спортивной аэробики Марианна Масленникова и глава Федерации спортивной акробатики Никита Никитин.

Винер также объявила о своем решении уйти с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Теперь ее работа будет состоять не только в воспитании чемпионов, но и в передаче накопленного опыта тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд.

Ирина Винер покидает пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике

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