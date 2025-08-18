Футболист Неймар расплакался после поражения "Сантоса"

Фото: AP Photo/Andre Penner

Капитан футбольной команды "Сантос" Неймар расплакался после поражения клубу "Васко да Гама" в 20-м туре чемпионата Бразилии, передает "Газета.ру" со ссылкой на The Touchline.

"Сантос" уступил со счетом 0:6. Неймар долго не мог успокоиться, несмотря на попытки одноклубников увести его с поля. В итоге спортсмен покинул стадион одним из последних.

После матча Неймар прокомментировал игру и назвал ее "позором".

"Сегодня болельщики вправе проклинать и оскорблять нас. Мне стыдно. Я никогда в жизни не испытывал ничего подобного", – признался спортсмен.

За свою карьеру форвард еще ни разу не проигрывал матчи с таким счетом.

Неймар является воспитанником "Сантоса" и играл за него в период с 2009 по 2013 год. При этом 31 января 2025 года стало известно, что он возвращается в клуб после 12-летнего перерыва. Соглашение действует до конца года и предусматривает возможность продления после истечения срока действия.

