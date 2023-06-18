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01:59

Спорт

FIL продлила отстранение российских саночников от участия в международных турнирах

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) продлил отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом со ссылкой на пресс-службу FIL сообщает ТАСС.

"Принято решение об отстранении всех спортсменов, тренеров, специалистов и должностных лиц ФССР (Федерации санного спорта России. – прим. ред.) от соревнований, проводящихся под эгидой FIL, до дальнейшего уведомления" – указано в сообщении.

Отстранение было мотивировано тем, что присутствие российских спортсменов связано с высоким риском нарушения безопасности и честности соревнований.

Всего проголосовали 28 делегатов конгресса, среди которых 22 выступили за продление отстранения российских спортсменов, 1 выступил против и 5 воздержались.

В прошлый раз международная федерация санного спорта приняла решение о продлении отстранения российских спортсменов от соревнований 24 сентября 2022 года. Тогда российских спортсменов не допустили под предлогом обеспечения безопасности.

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