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Спорт

18 февраля, 15:05

Китайских спортсменок проверят на коронавирус перед соревнованиями в Казани

спорт

Фото: ТАСС/Екатерина Макашина

Китайские спортсменки пройдут медицинский осмотр на обнаружение коронавируса перед участием в Кубке мира по фехтованию на рапирах, который состоится в Казани, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Решение по допуску участниц примут Международная федерация фехтования и Федерация фехтования России. Спортсменкам предстоит пройти лабораторное исследование. Кроме того, их осмотрит врач.

Ранее на заражение пневмонией нового типа проверили четырех студенток Московского государственного университета имени Ломоносова, которые прибыли из Китая. В ходе обследования специалисты не выявили коронавирус.

Также депутат Госдумы Борис Менделевич предложил ввести ответственность для блогеров за пранки о коронавирусе, которая будет приравнена к аналогичным мерам по закону о СМИ.

18 февраля разрешилась ситуация, связанная с бегством с карантина 32-летней петербуженки Аллы Ильиной. Ее доставили в Боткинскую больницу под контролем судебных приставов.

Эпидемия коронавируса началась после вспышки пневмонии в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. По последним данным, 72,4 тысячи человек в настоящий момент считаются инфицированными. 1,9 тысячи стали жертвами вируса, в то время как 12,5 тысячи успешно вылечились.

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Сюжет: Коронавирус в Китае

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