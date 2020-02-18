У госпитализированных студенток МГУ не выявили коронавирус

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Врачи не выявили коронавирус у четырех студенток Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) из Китая, которых госпитализировали 17 февраля 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Всем поступившим проведен полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательный. В Москве случаев новой коронавирусной инфекции нет", – заявили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
В ведомстве подчеркнули, что за 17 февраля проверили восемь пациентов, которые находились на территории КНР за последние 14 дней.
С 29 января в 60 московских гостиницах, где проживали граждане Китая, начали дежурить мобильные врачебные бригады. Специалисты провели порядка 3 тысяч осмотров. На случай экстренной ситуации они могут оперативно связаться с коллегами и переводчиками для преодоления языкового барьера. В частности, в планшеты, которые есть у бригад, внесен соответствующий контакт.
Первые случаи заражения новой формой пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, зафиксировали в конце декабря минувшего года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Постепенно количество заболевших росло, на данный момент сообщается о 72,4 тысячи инфицированных и 1,9 тысячи погибших. Несмотря на смертельно опасный характер заболевания, выздороветь удалось 12,5 тысячи зараженных.
За пределами КНР случаи заражения зафиксировали в 25 странах, включая Россию. В РФ COVID-19 оказался у двоих граждан Китая, их болезнь протекала в легкой форме. На данный момент пациентов выписали. Что касается прибывших в РФ граждан страны, то они находятся в карантине. Учитывая общественное недовольство, Роспотребнадзор планирует предложить меры по усилению ответственности за нарушение карантинного режима в связи с коронавирусом.
Число жертв коронавируса в Китае достигло 1868
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