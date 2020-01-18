Лыжник Большунов победил в гонке на этапе Кубка мира в Чехии

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Российский лыжник Александр Большунов стал первым в гонке с раздельным стартом на дистанции 15 километров на этапе Кубка мира. По регламенту, на забеге можно было использовать свободный стиль.

Большунов показал результат 33 минуты 45 секунд. Преследовавшие его финн Ийво Нисканен и норвежец Шур Рёте достигли финиша на 24,3 и 40 секунд позднее соответственно.

"Мы очень рады этому успеху Александра, тем более, что победа была достигнута на дистанции коньковым стилем", – цитирует ТАСС тренера Большунова Юрия Бородавко.

По словам специалиста, погода на состязаниях была достаточно сложной. Он объяснил, что из-за сильного снега трасса стала очень мягкой.

Еще один российский лыжник, Андрей Мельниченко, занял четвертое место, отстав от первого на 54 секунды.

На данный момент Александр Большунов возглавляет общий турнирный зачет Кубка мира. Нынешний этап сезона завершится в воскресенье, 19 января.

В последний день минувшего года стало известно, что россияне заняли весь подиум в гонке на 15 километров на турнире "Тур де Ски". Золото соревнований получил Сергей Устюгов, в топ-3 также вошли Иван Якимушкин и Александр Большунов.