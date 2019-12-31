Россияне заняли весь подиум в гонке на 15 км на "Тур де Ски"

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем гонки с раздельным стартом на 15 километров в рамках этапа "Тур де Ски" в Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

Устюгов смог преодолеть дистанцию за 31 минуту и 2,5 секунды. Остальные призовые места также достались россиянам. Второе место занял Иван Якимушкин, который уступил победителю 22,6 секунды. Третьим финишировал Александр Большунов с результатом 29 секунд.

В первой десятке оказались еще три представителя России: Артем Мальцев (6-е место), Андрей Мельниченко (7-е место) и Денис Спицов (10-е место).

Ранее сообщалось, что российская конькобежка Екатерина Лобышева решила завершить спортивную карьеру. Она заявила, что собирается всерьез заняться собственной школой в Коломне и другими проектами.

