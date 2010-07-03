В Москве спасли лыжника, провалившегося под лед

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лыжник, провалившийся под лед на пруду в столичном районе Выхино-Жулебино, спасен. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в экстренных службах Москвы.

В свою очередь, в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС добавили, что помощь спасателей при инциденте не потребовалась.

Ранее очевидцы сообщили, что на Верхнем Кузьминском пруду под лед провалился лыжник.

1 апреля 37-летний рыбак провалился под лед на реке Десне в зоне отдыха "Заречье" в ТиНАО. Мужчина переходил водоем в неположенном месте в 60 метрах от поисково-спасательной станции "Троицкая. Спасатели извлекли рыбака из воды, от госпитализации он отказался.

