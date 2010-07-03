Провалившегося под лед лыжника вытащили из Канала имени Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лыжник провалился под лед Канала имени Москвы недалеко от Ленинградского моста. Из воды его вытащили подоспевшие спасатели МГПСС, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Достать мужчину, находившегося в 50 метрах от берега, удалось в 09:10. Сразу после спасения горожанина доставили на поисково-спасательную станцию Левобережная. К нему уже выехали врачи скорой помощи.