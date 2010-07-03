Спасатели вытащили рыбака из реки Десны в ТиНАО

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Спасатели достали провалившегося под лед мужчину на реке Десне в зоне отдыха "Заречье" в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва".

37-летний рыбак переходил водоем в неположенном месте в 60 метрах от поисково-спасательной станции "Троицкая".

Пострадавшего доставили на станцию и оказали первую помощь. От госпитализации он отказался.