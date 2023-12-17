Пловец Рылов отказался участвовать в Олимпийских играх на условиях МОК

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Двукратный олимпийский чемпион в плавании на спине Евгений Рылов отказался участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже на условиях Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом он заявил в эфире "Матч ТВ".

"Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой", – сказал Рылов, подчеркнув, что останется верен своему выбору и стране.

Вместе с этим спортсмен обратил внимание, что не пойдет на поводу у МОК и призвал верить в великий русский народ.

До этого Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов до ОИ-2024. Однако мера распространится на отдельных нейтральных лиц, прошедших квалификацию. В список включили восемь спортсменов из РФ.



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