Сборная Украины пробилась в стыковые матчи отбора ЧМ-2022

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Сборная Украины по футболу победила команду Боснии и Герцеговины в заключительном матче группового этапа отбора на чемпионат мира 2022 года.

Встреча состоялась на стадионе в Зенице. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу украинцев.

В составе победителей отличились Александр Зинченко (59-я минута) и Артем Довбик (79).

В параллельном матче сборная Франции победила Финляндию со сетом 2:0. Забитыми мячами отметились Карим Бензема (66) и Килиан Мбаппе (76).

Таким образом, французы набрали 18 очков и заняли первое место в группе D. Команда обеспечила себе прямую путевку на чемпионат мира.

В свою очередь, Украина заняла второе место в группе. Теперь команде предстоят стыковые матчи за право выхода на ЧМ.

Ранее сборная Италии по футболу провела вничью заключительную встречу отборочного этапа чемпионата мира против команды Северной Ирландии.

Игра прошла на стадионе в Белфасте. Матч завершился со счетом 0:0.

Таким образом, Швейцария заняла первое место в группе и напрямую вышла на чемпионат мира. Сборной Италии предстоят стыковые матчи, которые пройдут в марте 2022 года.