Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе одноклубника

Фото: скриншот видео соцсети

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе партера по команде Магомеда Митришева. Видео опубликовали в Instagram-аккаунте glushak_legend8, посвященном футболисту.

Футболист также опубликовал часть танца в сториз у себя в Instagram. "На Кавказе даже на свадьбе можно потренироваться. Лезгинка – все мышцы проработал", – написал Глушаков в комментарии.



Свадьба состоялась в субботу в грозненском дворце торжеств "Сафия". Накануне Глушаков выложил совместную фотографию с Митришевым, сделанную в этом заведении, и в комментарии поздравил одноклубника с "важным днем".

Глушаков выступает за "Ахмат" с июня 2019 года, с которым подписал однолетний контракт. До этого играл за московский "Спартак", с которым стал чемпионом России в 2017 году.