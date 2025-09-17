Лишенный визы в Хорватии российский борец Сефершаев готовится вылететь в Россию

Фото: vk.com/sefershaev2020

Российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев собирается отправиться в РФ после возникновения проблем с визой в Хорватии. Об этом ТАСС рассказали в штабе национальной сборной.

Уточняется, что спортсмен получил визу 27 августа. В связи с этим Сефершаев на законных основаниях отправился на чемпионат мира в Хорватию. Однако спустя время поступили сведения о том, что хорватская сторона отозвала разрешение на его пребывание в стране, аннулировав также пункт о юридическо-правовой защите.

В результате правоохранители доставили мужчину в участок, откуда он должен был быть направлен в город Ежов, где находится лагерь для перемещенных лиц. Именно там ему нужно было ожидать депортации.

Спортсмен находился в полицейском участке около 7 часов. К нему никого не пускали, несмотря на то что туда приехали консул России и правозащитник, а также президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и член исполкома Европейской федерации спортивной борьбы Георгий Брюсов. Адвокат Сефершаева смог передать борцу еду и воду.

Президент Объединенного мира борьбы (UWW), член Международного олимпийского комитета Ненад Лалович и президент Федерации борьбы Хорватии Владимир Брегович договорились, что спортсмена передадут Сербии. Туда его доставили в сопровождении правоохранителей и консула.

"232 евро им было заплачено за транспортировку. Сейчас Сефершаев готовится к вылету в Россию", – уточнили в национальной сборной, отметив, что этот случай был первым подобным в истории чемпионатов мира.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев не смог принять участие в чемпионате Европы в Братиславе. Причиной стало отсутствие визы. При этом сам спортсмен был готов выступить на турнире.

