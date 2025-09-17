Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 12:54

Спорт

Последние дни жизни боксер Агеев провел в реанимации

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Двукратный чемпион Европы по боксу в составе сборной СССР Виктор Агеев провел несколько дней перед уходом из жизни в реанимации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

Собеседник журналистов обратил внимание, что на протяжении нескольких последних лет спортсмен практически не появлялся на публике.

Он также назвал смерть боксера большой потерей, подчеркнув, что тот был легендарным человеком.

Спортсмен умер на 85-м году жизни. В Федерации бокса России смерть Агеева назвали большой утратой. Причина случившегося не уточняется.

Читайте также


спорт

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика