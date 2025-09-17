Последние дни жизни боксер Агеев провел в реанимации

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Двукратный чемпион Европы по боксу в составе сборной СССР Виктор Агеев провел несколько дней перед уходом из жизни в реанимации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

Собеседник журналистов обратил внимание, что на протяжении нескольких последних лет спортсмен практически не появлялся на публике.

Он также назвал смерть боксера большой потерей, подчеркнув, что тот был легендарным человеком.

Спортсмен умер на 85-м году жизни. В Федерации бокса России смерть Агеева назвали большой утратой. Причина случившегося не уточняется.