Губерниев оценил игру сборной России в матче с Финляндией

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал игру сборной России в матче Евро-2020 против команды Финляндии. Об этом журналист написал в своем Telegram.
Накануне футболисты сборной России обыграли в матче группового этапа команду Финляндии. Это стало первой победой российских спортсменов на чемпионате Европы.
Встреча второго тура группы B состоялась в Санкт-Петербурге в среду и завершилась со счетом 1:0. На 45-й минуте Алексей Миранчук забил единственный мяч в ворота соперника.
Комментатор поздравил российскую команду с победой. При этом он остался недоволен качеством футбола, который показал российский коллектив.
"Это чудовищный временами по качеству футбол", – заявил Губерниев.
Журналист отметил, что его высказывание относится к обеим командам. Он выразил надежду, что данной победы будет достаточно для выхода сборной России в плей-офф.
Ранее сборная Италии одержала победу над Швейцарией в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.
Встреча прошла на стадионе "Олимпико" в Риме. Игра завершилась со счетом 3:0.
Сборная России одержала победу над Финляндией в матче Евро по футболу
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