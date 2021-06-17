Губерниев оценил игру сборной России в матче с Финляндией

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал игру сборной России в матче Евро-2020 против команды Финляндии. Об этом журналист написал в своем Telegram.

Накануне футболисты сборной России обыграли в матче группового этапа команду Финляндии. Это стало первой победой российских спортсменов на чемпионате Европы.

Встреча второго тура группы B состоялась в Санкт-Петербурге в среду и завершилась со счетом 1:0. На 45-й минуте Алексей Миранчук забил единственный мяч в ворота соперника.

Комментатор поздравил российскую команду с победой. При этом он остался недоволен качеством футбола, который показал российский коллектив.

"Это чудовищный временами по качеству футбол", – заявил Губерниев.

Журналист отметил, что его высказывание относится к обеим командам. Он выразил надежду, что данной победы будет достаточно для выхода сборной России в плей-офф.

Ранее сборная Италии одержала победу над Швейцарией в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.

Встреча прошла на стадионе "Олимпико" в Риме. Игра завершилась со счетом 3:0.