Москвичам рассказали, как в столице развивается настольный теннис

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Настольным теннисом в столице занимаются более 96 тысяч человек. Именно поэтому в городе действует множество образовательных программ по данному виду спорта, проводятся соревнования и создается необходимая инфраструктура. Подробнее об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Заниматься настольным теннисом также можно в 24 спорткомплексах, которыми управляет ГБУ "Мосспортобъект". Также в восьми учреждениях столичного департамента спорта есть дополнительные образовательные программы по настольному теннису.

В столице реализуется программа по строительству некапитальных объектов спортивного назначения за счет средств инвесторов. В ее рамках спорткомплексы с площадками для настольного тенниса, уже появились на улицах Адмирала Лазарева и Салтыковской.

Кроме того, в рамках реализации программы "Спорт Москвы" в 2021–2024 годах благоустроили территории 17 объектов. В 2024-м приведут в порядок еще три.

Ранее стало известно, что в районе Крюково завершилось строительство трехэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). В здании предусмотрены залы для фитнеса, танцев, гимнастики, акробатики и йоги, а также сопутствующие помещения для кафе и магазина.



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