Российский боец ММА Виталий Минаков потерпел первое поражение в карьере

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Виталий Минаков потерпел первое поражение в своей карьере, проиграв в турнире Bellator 216 французскому спортсмену Чейку Конго.
Конго выиграл бой по итогам трех раундов со счетом 30-27, 29-28, 29-28. Для 34-летнего Минакова это поражение стало первым в карьере при 21 победе, 19 из которых он одержал досрочно. Таким образом француз официально стал претендентом на титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Сейчас он принадлежит американцу Райану Бейдеру.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера российского спортсмена Ризвана Магомедова, команда Минакова не согласна с решением судей и может подать протест.
По мнению главы компании Fight Nights Global Камила Гаджиева, поединок между российским бойцом и французом был близок к ничьей. Судьи могли принять решение в обе стороны, считает он.
В конце января стало известно, что российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор подписали мировые соглашения с Атлетической комиссией штата Невада (NSAC).
В ночь с 6 на 7 октября прошлого года в рамках турнира UFC 229 в США Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Сразу после окончания поединка россиянин устроил перепалку с командой соперника. Потом он перелез через ограждение, в зрительном зале началась непродолжительная стычка, которая перешла в октагон.
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