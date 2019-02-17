Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:38

Российский боец ММА Виталий Минаков потерпел первое поражение в карьере

спорт

09:38

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Виталий Минаков потерпел первое поражение в своей карьере, проиграв в турнире Bellator 216 французскому спортсмену Чейку Конго.

Конго выиграл бой по итогам трех раундов со счетом 30-27, 29-28, 29-28. Для 34-летнего Минакова это поражение стало первым в карьере при 21 победе, 19 из которых он одержал досрочно. Таким образом француз официально стал претендентом на титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Сейчас он принадлежит американцу Райану Бейдеру.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера российского спортсмена Ризвана Магомедова, команда Минакова не согласна с решением судей и может подать протест.

По мнению главы компании Fight Nights Global Камила Гаджиева, поединок между российским бойцом и французом был близок к ничьей. Судьи могли принять решение в обе стороны, считает он.

В конце января стало известно, что российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор подписали мировые соглашения с Атлетической комиссией штата Невада (NSAC).

В ночь с 6 на 7 октября прошлого года в рамках турнира UFC 229 в США Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Сразу после окончания поединка россиянин устроил перепалку с командой соперника. Потом он перелез через ограждение, в зрительном зале началась непродолжительная стычка, которая перешла в октагон.

спорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика