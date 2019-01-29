Нурмагомедов и Макгрегор подписали мировые соглашения с NSAC

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор подписали мировые соглашения с Атлетической комиссией штата Невада (NSAC), сообщает РИА Новости.

На ее заседании, которое пройдет 29 января, спортсмены присутствовать не будут. Там члены NSAC будут решать, принять условия соглашения или нет.

В ночь с 6 на 7 октября прошлого года в рамках турнира UFC 229 в США Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Сразу после окончания поединка россиянин устроил перепалку с командой соперника. Потом он перелез через ограждение, в зрительном зале началась непродолжительная стычка, которая перешла в октагон.

За инцидентом последовали разбирательства: Атлетическая комиссия штата Невада заморозила выплату Нурмагомедову гонорара в размере двух миллионов долларов.

Российский боец удерживает пояс чемпиона UFC в легком весе. В его активе 27 боев по правилам смешанных единоборств, во всех он одержал победы.