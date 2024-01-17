Бывший теннисист сборной РФ Южный сообщил о смерти супруги

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Скончалась супруга экс-теннисиста сборной России Михаила Южного. Эту информацию бывший спортсмен подтвердил в беседе с "Матч ТВ".

"Да, это действительно так", – сказал он.

Немногим ранее о смерти жены Южного Юлии сообщила журналистка Синди Шмерлер. Она уточнила, что женщина долго болела. По данным журналистки, женщина умерла в Дубае на прошлой неделе.

Михаил Южный является заслуженным мастером спорта, двукратным обладателем Кубка Дэвиса и победителем 19 турниров ATP. В 2008 году он был восьмой ракеткой мира в одиночном разряде.