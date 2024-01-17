17 января, 18:37Спорт
Бывший теннисист сборной РФ Южный сообщил о смерти супруги
Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
Скончалась супруга экс-теннисиста сборной России Михаила Южного. Эту информацию бывший спортсмен подтвердил в беседе с "Матч ТВ".
"Да, это действительно так", – сказал он.
Немногим ранее о смерти жены Южного Юлии сообщила журналистка Синди Шмерлер. Она уточнила, что женщина долго болела. По данным журналистки, женщина умерла в Дубае на прошлой неделе.
Михаил Южный является заслуженным мастером спорта, двукратным обладателем Кубка Дэвиса и победителем 19 турниров ATP. В 2008 году он был восьмой ракеткой мира в одиночном разряде.
Читайте также