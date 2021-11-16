В РФС отреагировали на слова Карпина о возможном уходе с поста тренера сборной России

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Российский футбольный союз прокомментировал информацию о возможном уходе из команды главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе РФС уточнили, что заключенное с тренером соглашение изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода национальной сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира.

"Таким образом, контракт Валерия Карпина и его тренерского штаба действует до 31 марта 2022 года", – говорится в сообщении.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что, возможно, уйдет со своего поста и не будет у руля команды в стыковых матчах за выход на чемпионат мира. Он добавил, что для принятия конкретного решения ему нужна неделя.

Футбольный матч в рамках отборочного тура к чемпионату мира 2022 года между Россией и Хорватией состоялся 14 ноября. Российская сборная уступила хорватам со счетом 1:0. Встреча прошла в Сплите.

Сборная Хорватии набрала 23 очка и заняла первое место в группе Н. Теперь команда отправится на чемпионат мира. Россиянам с 22 очками предстоит принять участие в стыковых матчах.

После матча Карпин заявил, что данное поражение является самым обидным в его тренерской карьере, но заслуженным.