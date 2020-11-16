Экс-футболист "Ливерпуля" и "Барселоны" Хавьер Маскерано объявил о завершении карьеры

Фото: AP Photo/Francisco Seco
Бывший футболист "Ливерпуля", "Барселоны" и сборной Аргентины Хавьер Маскерано объявил о завершении профессиональной карьеры.
"Пора заканчивать карьеру из-за вещей, которые произошли со мной в последние месяцы, это самое правильное решение", – цитирует 36-летнего футболиста goal.com.
Игрок отметил, что всегда выкладывался по максимуму, но сейчас ему это трудно делать. По словам Маскерано, он не хочет проявить неуважение к "Эстудиантесу", который предоставил шанс.
"После возобновления соревнований в условиях пандемии я думал, что снова почувствую искру, но правда в том, что я не мог. Из уважения ко всем пришло время отойти в сторону и закончить эту гонку", – сказал футболист.
Маскерано выступал за "Ривер Плейт", "Коринтианс", "Вест Хэм" и "Ливерпуль", "Барселону", китайский "Хэбэй Чайна Форчун". В 2019–2020 годах защищал цвета "Эстудиантеса" из Ла-Платы.
В составе каталонского клуба футболист стал пятикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. Также Маскерано сыграл более 140 матчей за сборную Аргентины, в составе которой стал серебряным призером ЧМ-2014.
Накануне сборная РФ по футболу проиграла в гостях команде Турции со счетом 2:3. Спортсмены встретились на поле в матче пятого тура группового этапа Лиги наций.
В финальном матче российские спортсмены сразятся 18 ноября в гостях с командой Сербии. Турки в этот же день встретятся на выезде с венграми.
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