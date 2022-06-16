CAS пожизненно дисквалифицировал экс-президента Международной федерации тяжелой атлетики

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о пожизненной дисквалификации бывшего главы Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамаша Аяна, признав его виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным CAS, Аян принимал участие в сокрытии и фальсификации данных, связанных с допинговыми исследованиями. Постановление о дисквалификации экс-президента IWF вступило в силу 16 июня.

Помимо Аяна, виновным в многочисленных нарушениях был признан вице-президент Антидопинговой комиссии IWF Ник Влад, ранее занимавший пост вице-президента федерации. Он также получил пожизненную дисквалификацию.

Ранее CAS признал виновной в нарушении антидопинговых правил российскую биатлонистку Екатерину Глазырину. Спортсменку дисквалифицировали на год с 23 сентября 2020 года, срок уже истек. Также были аннулированы спортивные результаты Глазыриной с 19 сентября по 18 декабря 2013 года.