Рублев обыграл Надаля в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло

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Российский теннисист Андрей Рублев одержал верх над третьей ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем в 1/4 финала турнира серии "Мастерс" ATP в Монте-Карло.

Игра окончилась со счетом 6:2, 4:6, 6:2 в пользу Рублева, которому в полуфинале предстоит встретиться с норвежцем Каспером Руудом. Это первая победа 23-летнего россиянина над Надалем.

Во втором матче 1/2 финала турнира сыграют британец Дэниэл Эванс и грек Стефанос Циципас. Финал состоится 18 апреля.

Теннисный турнир в Монте-Карло был основан в 1897 году, игры проводятся на грунтовом покрытии. Его призовой фонд составляет 2,5 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев поднялся на вторую строчку в рейтинге ATP. Достижение спортсмена примечательно тем, что впервые с 2005 года изменился состав так называемой "большой четверки" – в нее входили серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и британец Энди Маррей.