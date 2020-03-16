Вахаев дал прогноз на бой-реванш Анкалаева с Куцелабой

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Чемпион ACA в тяжелом весе Мухумат Вахаев дал прогноз, кто возьмет верх в бое-реванше между Магомедом Анкалаевым и Ионом Куцелабой, сообщает RT.

По мнению Вахаева, поединок на 99,9% выиграет Анкалаев. Также Вахаев не считает преждевременной остановку боя между Анкалаевым и Куцелабой.

Реванш между тяжеловесами UFC Ионом Куцелабой и Магомедом Анкалаевым состоится 18 апреля в Нью-Йорке в рамках карда турнира UFC 249.

В первом бою, который прошел на турнире UFC Fight Night 169, Анкалаев победил нокаутом в первом раунде.