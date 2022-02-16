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спорт

18:33

Кот Ахилл будет оракулом финала футбольной Лиги чемпионов в Петербурге

спортживотные

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Петербургский кот-оракул Ахилл предскажет итог финального матча футбольной Лиги чемпионов, который состоится в Санкт-Петербурге 28 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на хозяйку животного, ветеринарного врача эрмитажных котов Анну Кондратьеву.

"Ахилл с удовольствием примет участие в предсказаниях. Особой подготовки для этого не требуется, но Ахилл внимательно следит за событиями в спортивном мире", – рассказала она.

Белоснежный глухой кот Ахилл, известный своими спортивными пророчествами, предсказывал результаты матчей Кубка конфедераций 2017 года, чемпионата мира 2018 года и Евро-2020.

В июле прошлого года стало известно, что вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский предложил Ахиллу предугадать итог финала Лиги чемпионов. Он напомнил, что кот верно спрогнозировал исходы семи из восьми матчей Евро-2020, что является хорошим результатом.

Питерский кот Ахилл впервые ошибся в прогнозе футбольного матча

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