Кот Ахилл будет оракулом финала футбольной Лиги чемпионов в Петербурге

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Петербургский кот-оракул Ахилл предскажет итог финального матча футбольной Лиги чемпионов, который состоится в Санкт-Петербурге 28 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на хозяйку животного, ветеринарного врача эрмитажных котов Анну Кондратьеву.
"Ахилл с удовольствием примет участие в предсказаниях. Особой подготовки для этого не требуется, но Ахилл внимательно следит за событиями в спортивном мире", – рассказала она.
Белоснежный глухой кот Ахилл, известный своими спортивными пророчествами, предсказывал результаты матчей Кубка конфедераций 2017 года, чемпионата мира 2018 года и Евро-2020.
В июле прошлого года стало известно, что вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский предложил Ахиллу предугадать итог финала Лиги чемпионов. Он напомнил, что кот верно спрогнозировал исходы семи из восьми матчей Евро-2020, что является хорошим результатом.
Питерский кот Ахилл впервые ошибся в прогнозе футбольного матча
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