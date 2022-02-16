Шорт-трекистки ОКР не прошли в финал ОИ на дистанции 1 500 метров

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Шорт-трекистки ОКР Анна Вострикова и Софья Просвирнова не смогли выйти в финал олимпийского турнира на дистанции 1 500 метров.

Просвирнова завершила выступление в первом полуфинале с результатом 2 минуты 22,546 секунды и заняла пятое место. Вострикова финишировала на седьмой позиции в третьем полуфинале (2 минуты 20,72 секунды).

В решающем финале А выступают по две лучшие спортсменки из каждого забега, а также шорт-трекистка, показавшая лучший третий результат.

Последняя на данный момент медаль команды ОКР – бронза Ильи Бурова в лыжной акробатике. В финальном прыжке спортсмен заработал 114,93 балла, уступив китайскому и украинскому спортсменам.