Россиянин Карацев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису

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В четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии российский теннисист Аслан Карацев обыграл болгарина Григора Димитрова. Из серии Большого шлема это первый турнир в сезоне. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2, пишет ТАСС.

В полуфинале Карацев встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) – Александр Зверев (Германия, 6).

Отмечается, что это первая игра Карацева в основной сетке турнира серии Большого шлема. До этого ему не удавалось преодолеть квалификацию. Он находится на 114-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Кроме того, после Марата Сафина Карацев стал первым российским теннисистом с 2005 года, который вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

Ранее теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Его соперником станет соотечественник Даниил Медведев.

Рублев признался, что рад такому исходу событий. Он выразил надежду, что они вместе с Медведевым смогут показать отличный уровень игры.