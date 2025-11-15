15 ноября, 20:23Спорт
Сборная России по футболу потерпела первое поражение с 2021 года
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Сборная России по футболу потерпела первое поражение с 2021 года, уступив команде Чили.
Товарищеский матч на стадионе "Фишт" в Сочи закончился со счетом 0:2. Таким образом футболистами сборной России была прервана беспроигрышная серия из 22 матчей.
Голы забили Гонсало Тапия (37-я минута) и Бен Бреретон Диас (76).
Ранее сообщалось, что сборная России переместилась с 33-го на 30-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Первое место в рейтинге заняла сборная Испании, второе – команда Аргентины, при этом Франция опустилась на третью строчку. Кроме того, в десятку лучших попали сборные Великобритании, Португалии, Нидерландов, Бразилии, Бельгии, Италии и Германии.