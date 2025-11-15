Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Сборная России по футболу потерпела первое поражение с 2021 года, уступив команде Чили.

Товарищеский матч на стадионе "Фишт" в Сочи закончился со счетом 0:2. Таким образом футболистами сборной России была прервана беспроигрышная серия из 22 матчей.

Голы забили Гонсало Тапия (37-я минута) и Бен Бреретон Диас (76).

Ранее сообщалось, что сборная России переместилась с 33-го на 30-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Первое место в рейтинге заняла сборная Испании, второе – команда Аргентины, при этом Франция опустилась на третью строчку. Кроме того, в десятку лучших попали сборные Великобритании, Португалии, Нидерландов, Бразилии, Бельгии, Италии и Германии.

