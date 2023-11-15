В Паралимпийском комитете России сочли несправедливыми критерии допуска на Игры в Париже

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Условия допуска спортсменов из РФ на Паралимпийские игры в Париже являются несправедливыми, заявили в Паралимпийском комитете России. Соответствующий комментарий появился на сайте ПКР.

"Разрешено заявлять на соревнования лицензированных российских спортсменов в нейтральном статусе и только в рамках личного зачета. Членам исполкома ПКР не разрешается присутствовать на соревнованиях в любом качестве, в том числе вспомогательного персонала", – отмечается в заявлении.

В сообщении подчеркивается, что недопуск членов ПКР затруднит решение организационных вопросов, которые могут возникнуть в рамках состязаний. В комментарии также обращается внимание на несправедливое отношение к россиянам, которые окажутся в неравном положении по сравнению с другими участниками соревнований.

Ранее стало известно, что атлеты из РФ смогут присоединиться к Паралимпийским играм 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Однако Генеральная ассамблея IPC приняла решение приостановить членство ПКР в организации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Международного паралимпийского комитета является политически мотивированным. По ее словам, оно показывает, что организация стала территорией для сведения счетов и устранения сильных конкурентов.



Российских паралимпийцев допустили к Играм в Париже в 2024 году