Донецкий "Шахтер" начнет выступать во Второй лиге России с 2026 года

Фото: телеграм-канал "АНО "СОДРУЖЕСТВО" | Официальное сообщество"

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" приступил к прохождению процедуры лицензирования для участия во Второй лиге России в 2026 году. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

По его данным, представители команды уже были в офисе Футбольной национальной лиги (ФНЛ), где им одобрили участие в следующем сезоне.

"Шахтер" будет включен в первую группу Второй лиги дивизиона Б, за которую в основном выступают южные команды. При этом домашние матчи клуб будет проводить в Крыму.

Бюджет "Шахтера" составит около 60 миллионов рублей. Однако он не примет участия в Кубке России из-за возможных санкций со стороны FIFA и UEFA в отношении Российского футбольного союза (РФС).

Ранее сборная России по футболу обыграла команду Боливии, с которой встретилась впервые в истории. Товарищеский матч состоялся на московском стадионе "Динамо" имени Льва Яшина. Встреча закончилась со счетом 3:0. Голы забили Лечи Садулаев (18-я минута), Алексей Миранчук (43) и Иван Сергеев (57).

