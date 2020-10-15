Полузащитник "Челси" Виктор Мозес перешел в "Спартак"

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Полузащитник "Челси" Виктор Мозес стал игроком московского "Спартака", сообщили на официальном сайте клуба.

Отмечается, что он стал игроком "красно-белых" на правах аренды. Соглашение заключено до конца сезона 2020/2021 с правом выкупа.

"Спартак" длительное время искал игрока на позицию правого защитника. Слухи связывали московский клуб с игроком "Страсбура" Кенни Лала, защитником "Тоттенхэма" Сержом Орье и футболистом "Меца" Фабьеном Сантонзом.

Мозес – игрок сборной Нигерии. Он становился чемпионом Англии в составе "Челси". Последний сезон он провел на правах аренды в итальянском "Интере".

Ранее РПЛ представила календарь на 15-19-е туры. Уже в 15-м туре "Спартак" ожидает встреча с московским "Динамо".