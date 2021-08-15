"Локомотив" сыграл вничью с "Зенитом" в четвертом туре чемпионата России

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В матче четвертого тура чемпионата России московский "Локомотив" сыграл вничью с петербургским "Зенитом". Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1.

На 85 минуте игрок "Зенита" Алексей Сутормин, реализовавший пенальти, забил гол в ворота противника. У "Локомотива" также с пенальти отличился Федор Смолов (90). После удаления

Далера Кузяева с 50 минуты гостям пришлось играть вдесятером.

С 10 очками "Зенит" лидирует в турнирной таблице, "Локомотив" (8) – четвертый. В следующем туре "Зенит" сыграет в гостях с "Уфой" 21 августа, "Локомотив" на следующий день примет "Краснодар".

Ранее команда "Зенит" из Санкт-Петербурга обыграла "Ростов" в матче второго тура Российской премьер-лиги. Встреча, которая состоялась на "Ростов Арене", завершилась со счетом 4:2. В составе "Зенита" отличились Александр Ерохин (дважды), Сердар Азмун и Вендел.