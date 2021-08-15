Российские гандболистки стали бронзовыми призерами юниорского чемпионата Европы

Фото: facebook.com/rushandball.ru
В матче за третье место юниорского чемпионата Европы российским гандболисткам удалось победить команду Дании. Турнир состоялся в Черногории.
Встреча закончилась с результатом 37:30. Бронза юниорского чемпионата Европы уже второй раз достается сборной России.
В воскресенье в финале встретятся сборные Германии и Венгрии. Команда Венгрии является действующим победителем.
Ранее россиянка Анна Вяхирева стала самым ценным игроком олимпийского турнира, по мнению Международной федерации гандбола (IHF). Анне Вяхиревой 26 лет, она является олимпийской чемпионкой 2016 года. Кроме того, она завоевывала серебро чемпионата Европы в 2018 году и бронзу чемпионата мира в 2019 году. Сейчас спортсменка собирается приостановить карьеру.
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