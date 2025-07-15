Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Москве

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ пройдет на гребном канале "Москва" с 15 по 27 июля, сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

В соревнованиях примут участие 900 спортсменов со всей страны. Программа соревнований включает дистанции от 200 до 5 тысяч метров, причем запланированы одиночные, парные и командные заезды. Также спортсменам предстоит побороться за победу в марафонских дисциплинах, гребле на SUP-досках и драгонботах.

"Среди главных звезд турнира – финалист недавней Олимпиады в Париже и трехкратный чемпион мира Захар Петров, олимпийский призер Лондона-2012 и шестикратный чемпион мира Алексей Коровашков и другие титулованные спортсмены", – отметили в министерстве.

По программе, 15-го числа пройдут официальные тренировки, допуск участников и совещание судей. С 16 по 19 июля – предварительные и финальные заезды на 200, 500 и 1 тысячу метров, а на следующий день – финальные заезды на 5 тысяч метров и марафонские гонки с перебежками. Затем, 22-го и 23-го числа состоятся гонка на SUP-досках и соревнования на драгонботах, а с 24 по 26 июля пройдут командные марафоны и финальный заезд на 2 тысячи метров. На последний день чемпионата, 27 июля, запланировано награждение чемпионов.

Ранее москвичей и гостей города пригласили посетить спортивный фестиваль "Олимпийская Москва", который впервые пройдет в столице 19 июля. Фестиваль позволит ощутить дух Олимпиады 1980 года.

Гостям будут доступны 12 тематических площадок. Кроме того, организаторы планируют осуществить торжественный запуск Олимпийского мишки.

