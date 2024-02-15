Президент IIHF ответил на обращение российских хоккеистов

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф отреагировал на обращение хоккеистов молодежной сборной России, которые призвали вернуть команду на молодежный чемпионат мира в 2025 году.

"Все опять упирается в безопасность, и какие-то моменты находятся за пределами возможностей IIHF. Тут вопросы уже к организаторам соревнований. И как-то все забывают, что идет дисциплинарное расследование по ряду случаев между IIHF и российской стороной", – сказал Тардиф в беседе с "Матч ТВ".

Говоря о случаях, президент федерации сообщил, что речь идет о соблюдении контракта, международных правил и санкциях, которые наложили IIHF и независимый дисциплинарный совет. Он задался вопросом, действительно ли РФ хочет вернуться на соревнования под эгидой федерации, и призвал соблюдать правила.

В своем обращении хоккеисты молодежной сборной РФ ранее заявили, что у них сложилось непонимание ситуации с мировым хоккеем. Они отметили, что пропустили уже три молодежных чемпионата мира. Свое письмо спортсмены назвали "криком души".

