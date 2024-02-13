Международная федерация хоккея в 2025 году рассмотрит допуск россиян до Олимпиады

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Международная федерация хоккея (IIHF) проанализирует вопрос участия россиян в Олимпийских играх в феврале – марте 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента IIHF Люка Тардифа.

Он уточнил, что федерация хоккея принимает подобные решения год за годом.

"Вопрос об участии сборной России в Олимпийских играх будет решаться в феврале – марте 2025 года", – сказал Тардиф.

Днем ранее стало известно, что Федерация хоккея России (ФХР) не приветствует поведение игроков юниорской сборной России на турнире в Белоруссии. В ФХР заявили, что изучают обстоятельства произошедшего.

Речь идет о финале Кубка будущего в Минске. Тогда российские спортсмены под руководством Александра Титова уступили молодежной белорусской сборной. В ходе церемонии награждения хоккеисты РФ положили призы на лед.

Также сообщалось, что IIHF объявила о недопуске спортсменов из России и Белоруссии до международных турниров сезона-2024/25.

Игроки НХЛ поедут на Олимпиаду 2026 и 2030 годов