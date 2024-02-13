13 февраля, 11:20Спорт
Международная федерация хоккея в 2025 году рассмотрит допуск россиян до Олимпиады
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Международная федерация хоккея (IIHF) проанализирует вопрос участия россиян в Олимпийских играх в феврале – марте 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента IIHF Люка Тардифа.
Он уточнил, что федерация хоккея принимает подобные решения год за годом.
"Вопрос об участии сборной России в Олимпийских играх будет решаться в феврале – марте 2025 года", – сказал Тардиф.
Днем ранее стало известно, что Федерация хоккея России (ФХР) не приветствует поведение игроков юниорской сборной России на турнире в Белоруссии. В ФХР заявили, что изучают обстоятельства произошедшего.
Речь идет о финале Кубка будущего в Минске. Тогда российские спортсмены под руководством Александра Титова уступили молодежной белорусской сборной. В ходе церемонии награждения хоккеисты РФ положили призы на лед.
Также сообщалось, что IIHF объявила о недопуске спортсменов из России и Белоруссии до международных турниров сезона-2024/25.
Игроки НХЛ поедут на Олимпиаду 2026 и 2030 годов
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